Lichaam van oudere vrouw in kanaal gevonden

Marco Mariotti

21 april 2020

13u08 0 Ham Aan de splitsing van het kanaal in Ham is deze voormiddag het lichaam van een vrouw ontdekt.

Het labo moet nog ter plaatse komen, en de hulpdiensten zijn aanwezig.

Over haar identiteit is voorlopig nog niets bekend. De familie kon nog niet verwittigd worden. Later meer.