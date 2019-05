Klimaatsubsidie van 46.638,75 euro voor Vlaams pilootproject BVDH

29 mei 2019

10u19 0 Ham Beringen en Ham ontvangen een Vlaamse klimaatsubsidie van 46.638,75 euro voor het verduurzamen van de private huurmarkt. Het gaat om renovatiebegeleiding van huurwoningen, een pilootproject in Vlaanderen.

De regels rond energie en woonkwaliteit zijn verstrengd en huurwoningen die niet voldoen, moeten worden gerenoveerd. De gemeentebesturen zullen eigenaars van huurwoningen begeleiden om woningen energiezuiniger te maken én de woonkwaliteit te verbeteren. Daardoor beschikken eigenaars over een waardevoller pand. Huurders genieten van een lagere energiefactuur.

“Als eigenaars renoveren, zetten zijn niet altijd in op de juiste renovaties. En dat is zonde.” zegt Patrick Witters (CD&V), schepen van wonen in Beringen. “De eigenaar heeft geïnvesteerd, maar het resultaat voldoet nog niet. Daarom starten we een pilootproject waarbij een collectieve renovatiebegeleiding van huurwoningen wordt aangeboden.”

Experten

“Onafhankelijke experten van DuBo Limburg en de woonloketten van Ham en Beringen ondersteunen hen” zegt Hams schepen van wonen Robert Vandezande (Open Vld). “De begeleiding gaat over praktische dingen: welke maatregelen zijn er nodig? Wat moet eerst gebeuren? Hoe vind je de juiste aannemer? Welke premies zijn er nodig? En, zal de huurwoning na de renovatie voldoen aan de Vlaamse woonkwaliteitsnormen en EPB normen?”

De campagne start op 5 juni. Om 19.30 uur zullen de woonloketten van Ham en Beringen en DuBo v.z.w. het project toelichten in de trouwzaal van het OCMW van Beringen.