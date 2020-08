Kinderen leren spelenderwijs Nederlands tijdens ‘Taalbad’ Birger Vandael

13 augustus 2020

13u44 0 Ham Deze week vind in Ham het ‘Taalbad’ plaats. Hier leren kinderen spelenderwijs Nederlands. “Elke dag wordt er rond een bepaald thema gewerkt”, vertelt schepen van Welzijn Stefanie Engelen (Open Vld).

De kinderen zijn ingedeeld in 2 leeftijdsgroepen. “We zijn maandag gestart met een lange dag van 9 tot 16 uur. Vanaf dinsdag tot en met vrijdag wordt er van 9 tot 13 uur gewerkt”, legt Engelen uit. “Op vrijdag is er ook een slotmoment voor de kinderen en een uitreiking van de diploma’s. De ouders krijgen bovendien een leuk filmpje doorgestuurd met de hoogtepunten van de voorbije week. Wegens de corona-maatregelen mag er jammer genoeg geen slotmoment voor de ouders plaatsvinden.”

Herhaling in herfstvakantie?

De organisatie wordt als een succes beschouwd. “We zagen maandagmorgen alvast heel veel blije snoetjes. Er is een hele fijne samenwerking met alle Hamse scholen. Aangezien we telkens van een grote opkomst kunnen spreken zullen we ook bekijken of er in de herfstvakantie een taalbad kan plaatsvinden.”