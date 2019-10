Jonge chauffeur komt om het leven bij verkeersongeval BVDH

27 oktober 2019

08u15

In de nacht van zaterdag op zondag is een autobestuurster om het leven gekomen bij een ongeval in Ham. De feiten speelden zich af op de Heppensesteenweg. De jonge chaufeur kwam naast de rijbaan terecht en knalde tegen een boom. Die klap bleek uiteindelijk fataal. Ook een inzittende raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De ravage bij de klap was hevig.