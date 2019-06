Jeugddienst Ham wint publieksprijs met Panna Cup Birger Vandael

18 juni 2019

16u15 0 Ham Het voetbalspelletje ‘panna’ heeft de jeugddienst van Ham de publieksprijs van de Matxi Awards opgeleverd. Met het spelletje bracht de jeugddienst buurten uit Ham samen en de Panna-cup bleek uiteindelijk een schot in de roos.

Buurtontwikkelaar Matexi reikte voor de vierde keer de Awards voor meest verbindende buurtinitiatieven uit. Nieuw dit jaar was dat het grote publiek zijn favoriet in elke categorie kon kiezen dankzij de online stemming. De Panna Cup in Ham won in de categorie ‘lokale besturen’.

Panna is een voetbalvariatie waarbij spelers proberen om de bal tussen de benen van de tegenspeler te trappen. Dit vraagt veel techniek en dito uithoudingsvermogen. In een speciale “kooi” tarten de spelers elkaar in super korte wedstrijden, tot ze een panna kunnen scoren. De “Panna-cup” biedt een competitiemodel waarbij de razend spannende wedstrijden als trekpleister heel wat mensen bekoren. Rond het spelletje zelf wordt ook een speelhoek georganiseerd en zijn er extra eet- en drinkstandjes.

Positieve gevolgen

Schepen van Jeugd Nico Engelen (Open Vld) ziet veel positieve gevolgen van de Panna Cup. “Op deze manier doen we aan preventieve buurtversterking, versterken we de sociale cohesie, bevorderen we de integratie en stappen we vanuit de diensten naar de inwoners toe. We proberen in elke buurt aanwezig te zijn aangezien iedere buurt recht heeft op aandacht en stimulans. Deze prijs is een mooie erkenning en waardering voor iedereen die de Panna Cup een warm hart toedraagt.”

