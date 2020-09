Jasper Philipsen pakt tweede plaats en puntentrui in Luxemburg, maar is niet tevreden: “Omstandigheden zijn levensgevaarlijk” Koen Wellens

16 september 2020

19u29 0

Jasper Philipsen uit Ham is na een vijfde plaats in de openingsrit tweede geworden in de woensdagetappe in de Ronde van Luxemburg. In plaats van de voorzien 160 km, legden de renners slechts 40 km. Omdat de veiligheid van de renners niet kon verzekerd worden, werd de koers geneutraliseerd. “Als we voluit gegaan waren, vielen er zeker slachtoffers”, klonk het bij Philipsen.

Al in de eerste rit klaagden de renners over onveilige situatie. Renners haalden gevaarlijke omstandigheden door geparkeerde wagens en vrachtwagens aan. In de tweede rit, van Remich naar Hesperange, bleek er weinig beterschap. Al na achttien kilometer zette het peloton uit protest voet aan de grond. Na een discussie met de wedstrijdleiding werd beslist de wedstrijd te neutraliseren tot de omloop rond Hesperange.

Jasper Philipsen kan erover meepraten. Ondanks zijn tweede plaats, ging het achteraf toch vooral over het koersverloop. “Er kwamen voortdurend tegenliggende auto’s en op heel wat plaatsen moesten de renners tussen geparkeerde voertuigen laveren. Het parcours is gewoon niet veilig genoeg. Je kan er geen peloton doorjagen”, verklaarde Philipsen bij Sporza. “Ik werd aangereden door een jurywagen die plots heel snel naar voor reed. Dat kan toch niet?”

Witte en blauwe trui

Als er donderdag gekoerst wordt in Luxemburg dan doet Philipsen dat als eigenaar van twee truien. Na een vijfde en een tweede plaats is hij leider in het puntenklassement. Hij staat ook tweede in het algemene klassement en dat levert hem de trui van beste jongere op. Toch tekende hij voorbehoud bij de donderdagrit. “Als er dan opnieuw moet gekoerst worden zoals dat woensdag gebeurde, dan is er van een wedstrijd geen sprake. Ik wil mijn leven niet riskeren in de Ronde van Luxemburg.”

Capiot in top-3

Na zijn tweede plaats in de openingsrit, deed Amaury Capiot ook woensdag weer mee voor de prijzen. Hij pakte de vijfde plaats en dat levert hem een voorlopige derde plaats in de algemene rangschikking op. Donderdag trekt het peloton van Rosport naar Schifflange. Onderweg liggen er verschillende pittige hellingen. De kans dat Philipsen en Capiot zich opnieuw vooraan melden, lijkt klein. Het is bijvoorbeeld uitkijken naar Tim Wellens.