Jasper Philipsen: “Alpecin-Fenix is een nieuwe stap in mijn carrière” Koen Wellens

09 september 2020

16u38 0 Ham Alpecin-Fenix bevestigde vandaag de komst van Jasper Philipsen. De renner uit Ham maakt in 2021 de overstap van UAE Emirates, het team waar hij twee seizoenen aan de slag was. De nog altijd maar 22-jarige Philipsen wordt bij Alpecin-Fenix schaduwkopman naast Mathieu van der Poel. Hij wordt samen met Tim Merlier, Roy Jans en Jonas Rickaert ook één van de speerpunten in het spurtwerk.

Philipsen ruilt het worldtour-statuut bij UAE Emirates voor pro team Alpecin-Fenix. Dat lijkt een stap terug, maar in de praktijk zal er weinig veranderen voor de Limburger. Omdat verschillende ploegen allicht zullen verdwijnen en met een uithangbord als van der Poel staat Philipsen in 2021 zo goed als zeker ook aan de start van de grote koersen. “Met van der Poel hebben we een absolute kopman, maar we werken ook aan een verbreding van de kern”, klinkt het bij de broers Roodhooft. “Dat gebeurde al met Tim Merlier en dat doen we nu met Jasper Philipsen. Trouwens, wij wonnen dit seizoen al met zeven verschillende renners. Dat geeft toch aan dat wij als team sterker geworden zijn.”

Klassiekers

Met die filosofie in het achterhoofd gingen de broers Roodhooft op zoek naar een extra snelle man én mede-kopman voor de klassiekers. “Met Jasper Philipsen hebben we nu twee in één gevonden. We zijn er ook van overtuigd dat we samen met Jasper een mooi verhaal kunnen schrijven en dat het team opnieuw een stevige kwaliteitsinjectie krijgt. Hij zette zijn talent bij de beloften in de kijker en ook als prof liet hij zich al opmerken. Vooral in de Tour de France kwam hij goed uit de verf, met onder meer drie top tien plaatsen. Philipsen verzamelde podiumplaatsen in de Binck Bank Tour, Volta Oa Algarve, Nokere Koerse, Tour of California, Heistse Pijl, Elfstedenronde, Brussels Cycling Classic en GP de Fourmies.”

Uitdaging

Philipsen zelf is in de nopjes met zijn nieuwe uitdaging. “Ik kijk er enorm naar uit om een nieuwe stap in mijn carrière te zetten”, zegt hij. “Mijn nieuwe team heeft al een mooi project op poten gezet, is bijzonder ambitieus en staat bovendien ver op het vlak van omkadering en performance. Dat heeft meegespeeld om voor het project van Alpecin-Fenix te kiezen. Ik ben er van overtuigd dat ik met deze ploeg naar mijn hoogste niveau kan groeien. Hopelijk volgen er heel veel mooie successen.” Philipsen tekent bij Alpecin-Fenix een overeenkomst tot eind 2022.