Hulpdiensten snellen massaal naar kanaal voor ... opblaasbare sekspop Dirk Selis

03 mei 2020

11u13 31 Ham De burgemeester van Ham Marc Heselmans (CD&V) alarmeerde zaterdagnamiddag de hulpdiensten voor een drijvend lichaam dat in het kanaal in Ham werd opgemerkt. Bij aankomst bleek het niet om een mens te gaan, maar wel een grote opblaasbare sekspop.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zaterdagnamiddag kwam er bij de politie van Ham een verontruste oproep binnen van burgemeester Marc Heselmans (CD&V) om een drijvend lichaam te melden dat in het kanaal Dessel-Kwaadmechelen lag te dobberen ter hoogte van bouwmaterialen Wijckmans in Ham. “Het waren vrienden van mij die, wat zij dachten tenminste, een menselijk lichaam in het kanaal zagen voorbijdrijven”, vertelt de Hamse burgemeester Heselmans .

Op onze hoede

“Zij belden mij onmiddellijk om het te melden”, gaat de Hamse burgmeester verder. “Weet je, vorige week werd er jammer genoeg echt een lichaam uit het kanaal gevist. Toen ging het om een 75-jarige vrouw uit Leopoldsburg, die met haar rollator in het kanaal sukkelde en verdronk. Dus iedereen was extra op zijn hoede. Ik twijfelde geen seconde en bracht de politie meteen op de hoogte. Die deed wat ze moest doen, en in geen tijd waren alle hulpdiensten aanwezig. Tja, toen bleek het om een opblaasbare sexpop te gaan. We hebben er eens goed om kunnen lachen. Maar goed, liever een keer te veel uitrukken, dan dat er opnieuw iemand moet verdrinken.”