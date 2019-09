Huis van het Kind feestelijk geopend BVDH

05 september 2019

Het Huis van het Kind in Ham is feestelijk gelanceerd. Met een gezinsnamiddag in jeugdhuis De Stip, weliswaar in grijze weersomstandigheden, kon iedereen kennismaken met het Huis van het Kind en de verschillende partners. Het Huis van het Kind moet de informatie- en ontmoetingsplaats zijn voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. Het aanbod en alle partners vind je op www.huisvanhetkindham.be.