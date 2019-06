Hoe stierf Hamse arbeider? Rechtbank buigt zich over mogelijke elektrocutie Birger Vandael

07 juni 2019

12u12 0 Ham Op donderdag 25 augustus 2016 overleed arbeider Rudi Geutjens uit Ham op 47-jarige leeftijd bij elektriciteitswerken in Eksel. Hij liet een vrouw en twee kinderen na. Over de omstandigheden en de doodsoorzaak is er momenteel nog veel onduidelijk. De correctionele rechtbank van Hasselt buigt zich op 6 december over deze zaak.

Rudi was die dag in zijn hoogtewerker bezig met het leggen van elektriciteitskabels aan een woning in de Vreedestraat. Rond 14.45 uur werd hij in kritieke toestand aangetroffen. De brandweer en de ambulanciers deden nog alles wat ze konden. Uiteindelijk werd de arbeider overgebracht naar het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, waar hij uiteindelijk overleed aan zijn verwondingen. Aanvankelijk was er sprake van een hartaanval, bij gebrek aan betere alternatieven. Het was op de dag van het drama ook ontzettend warm, waardoor een hartaanval niet helemaal onlogisch leek. Heel wat onderzoek later bestaat daar toch twijfel over.

Er zijn verschillende pistes wat betreft de doodsoorzaak. Daarom kwamen twee experts toelichting geven bij hun bevindingen. Vermoedelijk knipte de arbeider een kabel door, waarna het misliep. Terwijl de ene deskundige zeker was van elektrocutie, bleef zijn collega dit in vraag stellen. Opvallend waren de brandwonden die aan de handen van het slachtoffer werden vastgesteld. Die dragen bij tot de motivering dat het slachtoffer aan elektrocutie gestorven is. Vanuit de verdediging kwam daarop de vraag of die brandwonden niet bij de reanimatie werden aangebracht.

Wet van Murphy

Een andere hypothese focust op de cabine waarin de man stond. Deze zou niet goed geïsoleerd zijn geweest. Ook de arbeider zelf zou wat foutjes hebben gemaakt. Zo droeg hij wel handschoenen, maar die het soort veiligheidshandschoenen die beschermen tegen elektrocutie. Samengevat: een droevige samenloop van omstandigheden. Zelfs de Wet van Murphy werd geciteerd.

De zaak kreeg in de rechtbank code 46, wat wijst op onopzettelijke slagen en verwondingen, in dit geval met de dood tot gevolg. Zowel het bedrijf in boven- en ondergrondse nutsleidingen als het bedrijf gespecialiseerd in hoogtewerkers staan samen met de zaakvoerders van deze bedrijven terecht als beklaagden. Hun advocaten zullen wellicht vrijspraak pleiten.

Op dergelijke feiten staan strafrechtelijk gezien geen zware straffen, omdat niemand opzettelijk kwaad heeft gedaan. “Het echte drama ligt natuurlijk bij het gezin van de man”, aldus Daan Vanden Boer, die aan de kant van de verdediging staat. Mogelijk lopen de geldboetes wel op tot enkele tienduizenden euro’s.