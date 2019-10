Hamse vrouw (33) giet brandversneller over kinderen en dreigt met aansteker: “Vijf minuten later en alles stond in lichterlaaie” Birger Vandael

16 oktober 2019

11u13 0 Ham Een kapotte vaatwasser deed een 33-jarige vrouw uit Ham op 7 en 8 juli 2016 volledig doordraaien. Ze bestrooide haar kinderen met brandversnellende nagellakverwijderaar, hield een aansteker voor hun neus en stichtte uiteindelijk brand in de badkamer. Ze riskeert een celstraf van één jaar.

De vrouw in kwestie had één dochtertje uit haar eerste huwelijk en twee kindjes uit haar tweede huwelijk. In 2016 kwam het tot een breuk met de tweede partner. Omwille van de kinderen bleven ze wel contact houden. Op die bewuste 7 juli 2016 loopt het mis wanneer de vaatwasser niet meer blijkt te werken. Het voormalig koppel wil een nieuw exemplaar kopen, maar krijgt geen krediet omdat ze op de zwarte lijst blijken te staan.

Twee dagen na elkaar gaat de vrouw door het lint. Zo giet ze aceton (een stof die voorkomt in nagellakverwijderaar, red.) over haar kinderen en bedreigt ze hen met een aansteker. Vervolgens sluit ze zich op in de badkamer waar ze een hoopje kleding in brand steekt. De ex-man verwittigde de hulpdiensten. “De vrouw was bevangen door de rook, maar kon worden bevrijd”, licht de procureur toe. “Was de brandweer vijf minuten later geweest, dan stond het hele huis in lichterlaaie.”

Geen gemakkelijk leven

“Volgens haar ex-man was het niet de eerste keer dat dergelijke feiten gebeurd zijn”, vertelt Luk Delbrouck, die de burgerlijke partijen vertegenwoordigt. “Ze wil iedereen meenemen in haar acties en werd al eens opgenomen in het Mariaziekenhuis van Neerpelt. “ De procureur voegde toe dat de vrouw duidelijk geen gemakkelijk leven heeft. “Ik kan akkoord gaat met een uitstel van de celstraf.”

Aan de kant van de verdediging voegde advocate Els Jeuris toe dat haar cliënt zich die dag wilde beroven van het leven. “Ze had natte kleren in brand gestoken, met veel rookontwikkeling tot gevolg. Dat deed ze niet met het doel om iemand anders iets aan te doen of om de hele woning in brand te steken. Ze wilde enkel zichzelf treffen.” Jeuris vraagt ook de vrijspraak voor deze tenlasteleggingen.

Eenzaam bestaan

Bij de verdediging van Jeuris werd duidelijk dat haar cliënte een eenzaam bestaan leidde en enkel steun had van de psycholoog. Ze moest alleen zorgen voor de kinderen, vocht tegen financiële problemen en raakte op de koop toe betrokken bij een verkeersongeval en een dossier rond een cannabisplantage. “Ze is niet iemand die in de gevangenis moet belanden”, onderstreepte de advocate.

De vrouw zelf had het laatste woord: “Mijn ex-partner verblijft momenteel in de gevangenis. Ik heb bepaalde dingen onder zijn druk verklaard, maar wilde mijn kinderen nooit iets aandoen. Ik zag echter geen andere uitweg meer en heb intussen de nodige hulp gezocht.” Het vonnis volgt op 13 november.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.