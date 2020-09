Hamse tuinaannemer start samenwerking met kunstgrasleverancier van FC Barcelona Birger Vandael

30 september 2020

13u08 12 Ham Tuinwerken Tom Vanbael bvba uit Ham is bij de zoektocht naar een beter en duurzamer soort kunstgras uitgekomen bij de wereldspeler Tarkett. “Zij zijn onder meer kunstgrasleverancier bij voetbalclub FC Barcelona. Vanaf nu zullen we de ‘premium verdeler’ van het merk in de Benelux worden", vertelt Tom Vanbael.

Vanbael is al 18 jaar actief in tuinaanleg en -onderhoud. Vandaag doet hij vooral totaalprojecten en -concepten, inclusief zwembaden, poolhouses, verhardingen en marmertapijten. De laatste jaren merkt hij dat kunstgras aan een sterke opmars bezig is in ons land en onze buurlanden. Hij werkt al zes jaar met diverse soorten, maar was sinds kort op zoek naar een nieuwe vorm kunstgras. Die vond hij dus bij Tarkett.

Langere levensduur

Voor de Benelux ontwikkelde Tarkett ‘Always Green Grass’. “Het bestaat voor 100% uit polyethyleen, wat zorgt voor een langere levensduur. Het is bovendien volledig kleurvast, zachter en leunt nog sterker tegen echt gras aan.” Het gloednieuwe ‘Always Green Grass’ richt zich zowel tot de particuliere als de professionele markt.

Opendeurdagen

Tijdens de weekends van zaterdag 3 en zondag 4 oktober en zaterdag 10 en zondag 11 oktober, telkens van 10 uur tot 16 uur, houdt Tom Vanbael opendeurdagen in Centrum Zuid 3053 C in Houthalen-Helchteren, waar geïnteresseerden ‘Always Green Grass’ kunnen leren kennen. Inschrijven kan via deze link: https://alwaysgreengrass.be .