Hamse mode- en lifestylewinkels trakteren op glaasje bubbels

Birger Vandael

24 september 2020

In Ham wordt dit weekend uitgepakt met de actie ‘Fashion, Lifestyle & Bubbels’. Dat is een opvolger van de actie ‘Gratis shoppen in Ham’, die begin juli werd georganiseerd. “Vanaf vrijdag zetten de mode- en lifestylewinkels in de gemeente Ham hun najaarscollectie extra in de kijker”, vertelt schepen van Lokale Economie Nico Engelen (Open Vld). “Elke kopende klant ontvangt een flyer waarmee hij/zij dit weekend wordt getrakteerd op een glaasje bubbels in één van de deelnemende horecazaken. Zo wordt shoppen in Ham nog leuker en kan je ook kennismaken met de leuke en gezellige horecazaken in de gemeente Ham. Alles gebeurt uiteraard coronaproof. Als gemeentebestuur zetten we zo KoopLokaal maar ook GenietLokaal extra in de kijker.”

Meer info via www.ham.be/fashionenbubbels