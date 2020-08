Hamse lifecoach Maggie Csap (42) wil met haar boek een bijdrage leveren aan mooiere wereld Birger Vandael

27 augustus 2020

14u21 1 Ham De Hamse lifecoach Maggie Csap (42) heeft dit voorjaar nuttig gebruikgemaakt van de lockdown. Al jaren wou ze een boek schrijven en eindelijk vond ze de tijd om die droom waar te maken. “Ik voel me al mijn hele leven een wegwijzer en merk dat ik anderen kan helpen in moeilijke momenten. Daarom bundelde ik een aantal principes in mijn naslagwerk, dat de naam ‘In 10 stappen van moeizaam naar moeiteloos’ kreeg.”

25 jaar geleden kwam Maggie vanuit Hongarije naar België om te studeren. Ze werd lifecoach en is nooit meer vertrokken. De lockdown betekende voor Maggie een periode van tijdelijke werkloosheid. Ze deed het nodige opzoekwerk en kreeg via Expertboek.nl het aanbod om op zes weken tijd een boek te schrijven. In minder dan dertig uur stond alles op papier. De redacteur en drukkerij kwamen een dikke maand later met het uiteindelijke resultaat.

Principes

“Ik ga nooit meer een droom zo lang uitstellen”, glimlacht Maggie. “Het schrijven is heel vlot gegaan en bracht me ook veel vreugde. Met dit werk wil ik een bijdrage leveren aan een mooiere wereld. De principes die ik in het boek beschrijf, pas ik ook toe op mensen met vraagstukken in mijn praktijk. Ik vind dat iedereen ze moet kennen, want ze vergemakkelijken het leven en brengen meer rust en plezier. Dat kunnen velen onder ons goed gebruiken.”

Mentale welzijn

Volgens Maggie is er nog te weinig aandacht voor het mentale welzijn. “Het is oké om naar een schoonheidsspecialiste te gaan, nieuwe kleren te kopen of met leuke accessoires je uiterlijk te pimpen, maar het innerlijke wordt vaak opzijgeschoven en onderschat. Als er aan de binnenkant chaos is, opgehoopte onverwerkte trauma’s, emoties waar je niks van begrijpt, overtuigingen die jou blokkeren, dan kan je duizenden euro’s uitgeven aan je uiterlijk, je zal je in wezen nooit beter voelen.”

Het boek is te bestellen via www.lifecoachmaggie.be of via haar Facebookpagina www.facebook.com/lifecoachmaggie.