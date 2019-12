Hamse (33) krijgt voorwaardelijke straf voor dreigement kinderen in brand te steken Birger Vandael

11 december 2019

18u52 0 Ham Een 33-jarige vrouw uit Ham heeft een celstraf van één jaar onder volledig uitstel gekregen nadat ze brandversneller over haar kinderen goot en dreigde hen in brand te steken.

Het was een kapotte vaatwasser die de vrouw op 7 en 8 juli 2016 volledig deed doordraaien. Ze wilde een nieuw exemplaar aankopen, maar kreeg geen krediet omdat ze met haar voormalige partner op de zwarte lijst bleek te staan.

De vrouw ging vervolgens volledig door het lint. Zo goot ze aceton (een stof die voorkomt in nagellakverwijderaar) over haar kinderen en bedreigde ze hen met een aansteker. Vervolgens sloot ze zich op in de badkamer waar ze een hoopje kleding in brand stak. De ex-man, die op dat moment aanwezig was, verwittigde de hulpdiensten. “De vrouw was bevangen door de rook, maar kon worden bevrijd”, lichtte de procureur toe tijdens de behandeling. “Was de brandweer vijf minuten later geweest, dan stond het hele huis in lichterlaaie.”

3.500 euro aan kinderen

Bij de verdediging legde advocate Els Jeuris uit dat haar cliënt zich die dag wilde beroven van het leven. “Ze had natte kleren in brand gestoken, met veel rookontwikkeling tot gevolg. Dat deed ze niet met het doel om iemand anders iets aan te doen of om de hele woning in brand te steken. Ze wilde enkel zichzelf treffen.” Zelf gaf de vrouw aan dat ze geen andere uitweg meer zag. “Ik heb intussen de nodige hulp gezocht.” Aan haar kinderen is de moeder 3.500 euro verschuldigd.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.