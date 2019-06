Hams koppel legt drugsverslaafde zoon letterlijk aan ketting, maar krijgt geen straf Birger Vandael

03 juni 2019

17u57 0 Ham In januari 2017 legde een Hams koppel hun 19-jarige (stief)zoon letterlijk aan de ketting. Ze hoopten op die manier de jongen van de drugs te helpen geraken. De Hasseltse strafrechter heeft het koppel schuldig verklaard, maar legt hen geen straf op.

De ouders waren ten einde raad en zagen de ketting als een laatste redmiddel. De ketting zorgde ervoor dat de jongen wel nog in de keuken en zijn bed kon geraken en ook een sanitaire stop was nog mogelijk. Volgens het koppel was hij onhandelbaar wanneer hij weer eens xtc, cannabis of speed genomen had. De jongen was volgens hen agressief en bedreigde dan zelfs zijn ouders. Nochtans was hij voor zijn verslaving volgens zijn ouders een beschaafde jongeman. De moeder verklaarde dat ze niet wist dat de oplossing met de ketting verboden was. “Zijn hersenen gaan kapot aan de drugs”, klonk het radeloos.

Uiteindelijk kon de jongen de politie verwittigen, maar hij woont nog steeds bij zijn ouders. Wel volgde hij een behandeling van zes weken. “Een hond leg je aan de ketting, een jongen niet”, vatte de procureur samen. De twee ouders betalen elk 88 euro aan proceskosten en mogen de komende drie jaar geen dergelijke feiten plegen.