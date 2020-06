Ham wil lokale handelaars en horeca ondersteunen en start bij mode- en lifestylewinkels Birger Vandael

29 juni 2020

10u17 0 Ham De komende maanden organiseert het gemeentebestuur van Ham een aantal acties om de lokale handel en horeca extra in de kijker te plaatsen. “Vanaf woensdag kan je tot en met zondag 12 juli deelnemen aan een actie bij mode- en lifestylewinkels waarbij je het aankoopbedrag (tot 200 euro) kan terugwinnen”, legt schepen van Lokale Economie Nico Engelen (Open Vld) uit.

Het principe bij de eerste actie is eenvoudig: wanneer klanten in deze periode een aankoop doen bij één van de deelnemende zaken, noteren ze hun gegevens op de achterzijde van de kassabon. De klant deponeert de kassabon in de geluksbox van de deelnemende handelszaak en maakt zo kans om de actie te winnen. De deelnemende handelszaken kan je terugvinden via www.ham.be/gratisshoppeninham.

Meer geld in prijzenpot van eindejaarsactie

“In de loop van de volgende maanden werken we ook nog acties uit om de horeca te ondersteunen”, zegt schepen Nico Engelen (Open VLD). “We geven hen nu eerst de tijd om in alle veiligheid opnieuw op te starten. De eindejaarsactie in de maand december keert ook zeker terug en de prijzenpot wordt opgetrokken. ‘Lokaal kopen’ en ‘Winkelhieren’ willen we via deze acties in de kijker blijven plaatsen.”