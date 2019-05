Ham sluit overeenkomst met Bizlocator BVDH

28 mei 2019

De gemeente Ham heeft een overeenkomst gesloten met Bizlocator. “Dit is een online platform waarop beschikbare handels- en bedrijfspanden (te koop / te huur) binnen onze gemeente worden aangeboden”, licht schepen van ICT Nico Engelen (Open Vld) toe. “De ondernemer heeft zo in één oogopslag een overzicht van het aanbod in onze gemeente en kan ook rechtstreeks vragen stellen aan onze dienst lokale economie. Het aanbod van panden wordt door de makelaars zelf aangeleverd. Op deze manier willen we de bedrijvigheid in onze gemeente stimuleren en leegstand proberen te verminderen.”