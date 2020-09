Ham krijgt allereerste ‘pamperbox’ Birger Vandael

28 september 2020

10u52 0 Ham Op 1 oktober start men in Ham met een ‘pamperbox’. “Dit idee wordt opgezet door de sociale dienst in samenwerking met de gemeente, nadat er alarmsignalen kwamen van het armoedeforum en lokale partners die al met kwetsbare gezinnen met jonge kinderen werken", vertelt schepen van de Sociale Dienst Stefanie Engelen (Open Vld).

Luiers zijn een dure noodzaak. Een kind gebruikt gemiddeld 5.000 luiers tot het zindelijk is. Voor ouders met een beperkt inkomen is de aankoop van luiers elke maand een zware dobber. “Het idee achter de pamperbox is simpel: ouders met jonge kinderen hebben vaak overschotjes liggen, een half pak of enkele losse luiers. Die mogen ze vanaf nu gewoon in de pamperbox deponeren”, vertelt Engelen.

Schenking

“Ook ouders die ons project een warm hart toedragen en enkele luiers van hun kinderen kunnen missen, nodigen we uit om een schenking te doen. De sociale dienst en Sint-Vincentius zorgen ervoor dat wat in de inzamelboxen wordt binnengebracht, gesorteerd wordt.”

In het Kinderdagverblijf Patoe staat vanaf 1 oktober een inzamelbox voor luiers. “Op termijn gaan we de locaties zeker nog uitbreiden”, belooft de schepen, die zelf als eerste een bijdrage leverde aan de pamperbox in Ham.