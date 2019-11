GO! Basisschool De Klimop zamelt met marktje 425,10 euro in voor Rode Neuzen Dag BVDH

27 november 2019

GO! Basisschool De Klimop organiseerde eind oktober een gezellig marktje ten voordele van Rode Neuzen Dag. Op die manier zamelde de school 425,10 euro in voor het goede doel. De kleuters en leerlingen hebben zelf heel wat tijd en werk gestoken in het marktje. Zo hielpen ze met het snijden van groentjes voor de pompoensoep, maakten ze knutselwerkjes en bereidden ze hapjes voor en uiteindelijk stonden ze zelf ook in hun standjes om alles te verkopen. Met opvallende affiches konden de bezoekers niet naast hun werken kijken. Bijna alles wat werd voorbereid, werd ook effectief verkocht. Deze vrijdag gaan de leerkrachten gekleurd in het rood werken.