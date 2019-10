GO! basisschool De Klimop organiseert markt voor Rode Neuzen Dag BVDH

17 oktober 2019



Op donderdag 24 oktober organiseert GO! Basisschool De Klimop een speciaal marktje ten voordele van Rode Neuzen Dag. Vanaf 15 uur kan je terecht in de zaal of op de speelplaats van de lagere school om leuke gadgets te kopen. De uiteindelijke opbrengst gaat naar Rode Neuzen Dag, het doel van de actie is dan ook om jongeren in Vlaanderen mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder te maken. “We gaan onder meer knutselwerkjes en zelfgemaakte hapjes te koop aanbieden”, klinkt het bij de organisatie.