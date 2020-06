Gemeente Ham voorziet 221.000 euro aan steun na coronacrisis Birger Vandael

05 juni 2020

14u11 0 Ham Het gemeentebestuur van Ham zal haar inwoners, verenigingen en handelaars ondersteunen na de coronacrisis. Het voorziet in totaal 221.000 euro. Dit heeft geen invloed op de verdere uitrol van het meerjarenplan 2020-2025.

Voor de inwoners werden er eerder al mondmaskers aangekocht. Daarnaast ontvangt elke inwoner begin juli een HamHelptBon t.w.v. 7,5 euro. Deze bon mag besteed worden bij eender welke zelfstandige ondernemer of vrije beroeper die in onze gemeente actief is en aan de actie wil deelnemen. Op deze manier wil de gemeente ook de lokale handel en horeca een hart onder de riem steken.

Verenigingen

Daarnaast ontvangen de erkende jeugd- sport- en cultuurverenigingen 25% extra aan werkingssubsidies en worden deze werkingssubsidies versneld uitbetaald. Ook de Hamse scholen, Rode Kruis, voorzieningen voor personen met een handicap en de verenigingen van de GAW kunnen hiervan genieten. De toelage wordt automatisch verrekend bij de eerstvolgende subsidieronde.

Lokale economie

Als laatste ontvangen de Hamse ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepers een bijdrage van 150 euro op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze tijdens de coronacrisis recht hadden op de hinderpremie, compensatiepremie of het overbruggingsrecht. Zelfstandig ondernemers die hierop denken recht te hebben, kunnen een aanvraag doen via een e-formulier op www.ham.be/coronasteun.