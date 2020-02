Gemeente Ham schept kader voor mobiele woonzorgunits in de tuin Birger Vandael

25 februari 2020

12u54 0 Ham De drie Hamse schepenen van Open Vld kregen de afgelopen tijd veel vragen omtrent het opvangen van een hulpbehoevend persoon in de eigen thuisomgeving. “We vonden een oplossing bij een zogenaamde mobiele woonzorgunit. Deze kan makkelijk in de tuin worden geplaatst zonder al te grote verbouwingen of werken uit te voeren”, stelt schepen van Welzijn Stefanie Engelen. Het gemeentebestuur werkt nu aan het wettelijke kader.

Volgens Engelen stijgt ook in Ham de vraag om zorgbehoevenden senioren in de eigen thuisomgeving op te vangen. “Een verklaring hiervoor zit onder meer bij de kostprijs van een rusthuiskamer en de mogelijke wachtlijsten.” Volgens schepen van Jeugd Nico Engelen (Open Vld) is het ook niet altijd makkelijk voor hulpbehoevende jongvolwassenen om alleen te gaan wonen. Daarom bekeek de partij op welke manier men de vraag kon beantwoorden.

Familiale sfeer

De oplossing wordt geboden door de mobiele woonzorgunits. “Deze geven de mogelijkheid aan naasten om de zorgtaak op te nemen. Dat is aangenamer, goedkoper en minder ingrijpend. Bovendien laat het toe dat zorgbehoevende personen langer in familiale sfeer kunnen verblijven”, weet schepen van Wonen Robert Vandezande (Open Vld). “Dit is een nieuw gegeven voor onze gemeente, dus is men vanuit onze gemeentediensten hard aan het werken om het wettelijke kader te creëren zodat deze nieuwe woonvorm in Ham mogelijk wordt.”