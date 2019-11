Gemeente Ham organiseert voor het eerst een eindejaarsactie Birger Vandael

15u48 2 Ham De gemeente Ham organiseert dit jaar voor het eerst een eindejaarsactie. Men werkt daarvoor samen met Unizo Ham en wil ermee meer mensen stimuleren om in december te komen winkelen bij de lokale handelaars.

In de gemeente werden al affiches verspreid en ook via sociale media zal de actie verdere aandacht krijgen. “We willen de consument laten inzien dat er in onze gemeente een mooi en divers aanbod is van voedings- en horecazaken maar ook van kleding en mode, vrije tijd, elektro en gereedschap, persoonlijke verzorging en nog zoveel meer”, zegt Nico Engelen (Open Vld), die zich als schepen van Lokale Economie achter het initiatief schaarde.

“Deelnemen is heel eenvoudig”, gaat voorzitter van Unizo Ham Bart Wijckmans verder. “Verzamel van 1 tot en met 31 december 2019 kassatickets van vijf verschillende Hamse handelaars en deponeer ze in één van de verzamelboxen. Elk kassaticket van een Hamse handelaar telt en is geldig om te verzamelen.”

Prijzenpot van € 2.500

In totaal bedraagt de prijzenpot € 2.500 met als hoofdprijs een HamBon ter waarde van € 400. “We plaatsen dit jaar dus niet alleen sfeervolle kerstverlichting, maar hopen ook met deze actie een eerste aanzet te geven om de handel in onze gemeente te stimuleren”, besluit Nico Engelen.