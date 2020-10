Flexactie uitgevoerd op Hamse camping Birger Vandael

10 oktober 2020

17u29 0 Ham Afgelopen vrijdag werd in Ham een gecoördineerde controleactie (een zogenaamde flexactie) uitgevoerd op een camping. De controle ging uit van het gemeentebestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat. “Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Marc Heselmans (CD&V) uit. “Dergelijke verblijfsparken hebben een omgevingsvergunning nodig, en moeten voldoen aan de voorschriften inzake brandveiligheid en hygiëne. We kijken na of de camping aan die voorwaarden beantwoordt.”

“Er is tevens een vermoeden dat sommige verblijvers de camping gebruiken als permanente woonplaats. Ook daarop hebben we gecontroleerd”, gaat de burgemeester verder. “We vinden het verder belangrijk dat kampeerverblijven in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving. Er werd ook overleg gepleegd met Toerisme Vlaanderen.”

Overtredingen

Er werden ter plaatse enkele stedenbouwkundige overtredingen vastgesteld. Ook de brandweer stelde een aantal kleine inbreuken vast en enkele personen bleken er permanent te wonen, zonder inschrijvingen in het bevolkingsregister. “Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen via centraal gecoördineerde flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderen. Als lokaal bestuur alleen is het moeilijker om een controle op deze schaal te organiseren. Bovendien is een bovenlokale strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”

Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten (omgeving, burgerzaken), ook uit inspecteurs van de Vlaamse wooninspectie, de Dienst Vreemdelingenzaken en de brandweer. Ploegen van de lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren.