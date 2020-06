FAROEK op zoek naar inbrekerstrio dat toesloeg in Ham Birger Vandael

10 juni 2020

12u37 1

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Ham Afgelopen dinsdagavond kwam een inbraak in Ham ter sprake in het VTM-programma ‘FAROEK’. Bij de beelden zijn drie daders te zien, die op 30 december op klaarlichte dag de toegangsdeur van een appartementsblok openbreken en de inbraak plegen.

Het trio bestaat uit twee vrouwen en één man. Terwijl één van de vrouwen aanbelt, haalt haar partner in crime alvast een schroevendraaier uit haar tas. Wanneer zij de deur begint open te breken, houden haar kompanen de wacht. Vervolgens gaat de deur open en kan het trio naar binnen. Op het gelijkvloers breken ze de voordeur van een appartement open. De bewoner blijkt niet thuis te zijn.

Alsof er niets aan de hand is

Tijdens de inbraak gaat het trio in sneltempo te werk. Ze doorzoeken alle kamers en stelen een portefeuille met rijbewijs, een identiteitskaart en andere documenten, veel cash geld en een aantal waardevolle spullen. Alsof er niets aan de hand is, wandelen ze na negen minuten terug naar buiten.

Alle tips in verband met de daders zijn welkom op het gratis nummer van de politie 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu .