Eerste bananenpluk in België blijkt grapje van Genendijkenaar Birger Vandael

04 augustus 2020

15u03 3 Ham “De eerste bananenpluk in België”, klonk het enthousiast in een berichtje dat Leopold ‘Pol’ Rutten (77) uit Genendijk naar al zijn contacten stuurde. Het betrof een bananenboom die bij zijn broer Jef (83) in de tuin zou staan. Als gemeenteraadslid in Ham heeft Pol ook contacten met de media, dus staken we ons licht eens bij hem op. “Eigenlijk was dit bedoeld als grapje”, geeft Pol toe. “Ik kreeg er veel leuke reacties op. Het leidt de mensen eens af van corona.”

Pol wilde zijn vrienden doen geloven dat zijn broer in Genendijk na veel mislukte pogingen eindelijk bananen had geplant die tot de oogst zouden komen. Dat zou erg opvallend zijn, daar de licht gebogen vruchten vooral worden geteeld rond de evenaar in snikhete gebieden zoals de Caraïben, Zuidoost-Azië en Centraal-Amerika. In Europa is dat slechts sporadisch het geval. Op afgelegen eilandjes als de Canarische Eilanden of Kreta duikt er wel eens een bananenplant op, maar de regel is toch dat er op Europa geen bananen worden gekweekt. En al zeker niet in een gehuchtje bij Ham.

1 april

De banenboom van Pol en Jef bleek dus fake. “Ik vond het zo mooi bedacht, dat ik het niet alleen voor mezelf wilde houden. Al mijn contacten kregen het mailtje in de mailbox en nu ik mijn computer weer open, valt het me op hoeveel mensen hebben gereageerd. Uiteraard kan je in België geen bananen telen. Het was misschien beter geweest om zo’n foto op 1 april te delen. Maar ik vind het nog steeds een geslaagde vondst. In deze gespannen tijd, mag het ook wel eens wat luchtiger zijn.”