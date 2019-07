Drukwerk brengt vleugje nostalgie naar Ham BVDH

09 juli 2019

14u35 0

Op zaterdag 13 juli treedt Drukwerk op in the Celtic Art Gallery. Om 20.30 zal het concert starten, tickets kosten 15 euro en zijn te koop via www.folkfestivalham.be. De Nederlandse groep Drukwerk heeft dit jaar maar één concert in ons land. Ze zorgen voor pure nostalgie uit de jaren 80 en hebben als bekendste nummer ‘Je loog tegen mij’. In 2012 werd nieuw leven in de groep geblazen en sindsdien telt de groep ook enkele jongere muzikanten.