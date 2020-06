Diefstal in Hams appartement vanavond in FAROEK Birger Vandael

09 juni 2020

Vanavond om 21.40 uur gaat FAROEK in zijn VTM-programma onder meer op zoek naar drie dieven die toesloegen in Ham. Twee van hen waren vrouwen. Ze drongen binnen in een appartement en gingen uiteindelijk aan de haal met cash geld en een resem waardevolle spullen. Interessant is dat de dieven goed in beeld komen. Verder schenkt het programma aandacht aan de 18-jarige Manon, die vlakbij haar huis in Kraainem maar net kon ontsnappen aan een verkrachting.