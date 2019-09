Dialoogmomenten voor inwoners met diverse achtergronden BVDH

06 september 2019

10u19 0 Ham Stad Beringen en gemeente Ham slaan de handen weer in elkaar en organiseren dialoogmomenten tussen inwoners met diverse achtergronden.

In de leesgroep ligt de focus op de dingen die de mensen verbinden en de bekommernissen die iedereen deelt. Deelnemers leren elkaar kennen en wisselen hun gedachten uit over alledaagse thema’s die door de groep zelf worden bepaald. In het voorjaar 2019 initieerden stad Beringen en gemeente Ham een eerste reeks van dialoogmomenten. De deelnemers waren heel enthousiast over een vervolg van deze leersessies. De sessies zullen plaatsvinden op 16 oktober van 19.30 – 21.30 uur in de Beringse Fatih-moskee, op 13 november van 19.30 – 21.30 uur in De Zille in Ham en op 4 december van 19.30 – 21.30 uur in de bibliotheek in de Beringse Graaf van Loonstraat.

Deze sessies worden telkens begeleid door Vormingplus. Enkele inwoners delen teksten en poëzie met de hele groep. Inschrijven kan tot en met maandag 14 oktober via: cecile.jannes@beringen.be of T 011 43 03 38.