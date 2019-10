Chilipepers eten tot het (letterlijk) brandt in de keel: ‘The League Of Fire’ is écht pittigste festival van Vlaanderen Birger Vandael

04 oktober 2019

15u31 0 Ham Wie graag eens een echt eetspektakel wil zien, moet deze zaterdag zeker in Ham zijn. Op het Chilifest vindt immers een officiële eetwedstrijd van ‘The League Of Fire’ plaats. De naam zegt het al: hier wordt gegeten tot het letterlijk brandt in de keel. “We hebben de nummers één en twee van de wereld kunnen strikken voor een ultiem duel”, vertelt Bob Conaert van de organisatie fier.

Het Chilifest mag zich met reden “het pittigste festival van België” noemen. Op het dorpsplein vind je allerlei producten rond chili: van pittige gerechten tot juwelen. Als bezoeker kan je jouw favoriete sausje inslaan, relaxen in het praatcafé en de kinderen laten ravotten in de speelse attracties.

Het idee komt van de vzw chilifest.be, opgericht door een groepje vrienden dat het hoog tijd vond om ook in ons land een chilifestival te organiseren. De eerste drie jaar werd er letterlijk warm gedraaid in Westerlo, nu het echt ‘heet’ wordt, trekt de organisatie naar Ham. “Veel bestuursleden wonen hier in de omgeving en de modern uitgeruste zaal De Zille is ideaal. Ook de gemeente Ham toont zich zeer gastvrij", beschrijft Conaert.

Glas melk

Om 15 uur vindt op het dorpsplein de bewuste eetwedstrijd plaats en dat moet je gezien hebben. “Vergeet de grote porties hamburgers die je gewoon bent op normale eetwedstrijden, dit gaat er anders aan toe”, lacht Conaert. “Elke deelnemer krijgt om te beginnen een glas melk voor zijn neus. Dit is omdat melk het brandende gevoel weghaalt, dat door de capsaïcine in de pepers wordt veroorzaakt. Wanneer een deelnemer dit glas aanraakt, eindigt voor hem of haar de wedstrijd. Dat is ook het geval wanneer iemand de pepers niet meer krijgt opgepeuzeld.”

De wedstrijd start met een milde supermarktpeper, bekend als de jalapeño, een klassieker onder vriendengroepen die mekaar graag eens de tranen in de ogen bezorgen. “Daarna gaan we steeds heter”, vertelt Conaert. “Als er op het einde van de wedstrijd meer dan één deelnemer overblijft, volgt nog een speed-round. Winnaar van deze speed-round is diegene die als eerste zijn pepers naar binnen werkt. Je kan het niet vergelijken met een eetwedstrijd, eerder met een portie boksen.”

Ook de Nederlandse kampioen Stan Kelders en de Belgische kampioen Ilyas Günay zullen deelnemen. “De wedstrijd heeft twee hosts, die hebben als taak het publiek op te jutten, de kandidaten aan te moedigen en in het oog te houden dat iedereen eerlijk speelt”, geeft Conaert mee.

Champion Belt

Het grootste spektakel volgt om 16 uur. Dan maakt de ‘UK Chilli Queen’ Shahina Waseem haar aantreden. Wie haar naam eens door Google haalt, vindt onder meer een Brits verhaal terug van een man die het in Brighton tegen haar wou opnemen en naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. De Amerikaanse nummer twee van de wereld Johnny Scoville (volgens sommige bronnen intussen nummer drie, red.) is haar uitdager in een beslissende wedstrijd voor de ‘champion belt’. “Ze hebben ons beloofd om door te gaan tot er een winnaar is, daarom zullen we de wedstrijd voor de hele wereld livestreamen”, zegt Conaert. Allen daarheen!