Camera’s houden vrachtverkeer uit woonstraten BVDH

26 september 2019

12u22 3 Ham Dit najaar plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer elektronische vrachtwagensluizen op 3 trajecten in de omgeving. Dit om te vermijden dat zwaar verkeer de lokale gemeentewegen in Ham en Beverlo (Beringen) van en naar de E313 zouden gebruiken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakte vorig jaar werk van de verlenging van de N73 vanaf de E313 tot over het Albertkanaal in Ham, op de grens met Tessenderlo en Beringen. Dit zorgt voor een betere ontsluiting van de industriezones ten oosten van het kanaal. Met de camera’s wil men vrachtverkeer op de gewestwegen houden. Deze maatregel werd als voorwaarde opgenomen in de bouwvergunning voor de verlenging van de N73. Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert 220.000 euro in de plaatsing het systeem.

Vier locaties

De vrachtwagen sluizen worden gecreëerd door slimme camera’s op vier locaties. De camera ter hoogte van de N73 is de centrale schakel. Deze staat in verbinding met de camera’s op de drie gemeentewegen Nijverheidsweg en Wasseven (Ham) en Zuidstraat (Beringen). De slimme camera’s registreren alle voertuigen en filteren hieruit het zwaar verkeer. Indien de tijdsopname tussen de N73 en de camera in de woonstraat te kort is, wordt de vrachtwagen beschouwd als doorgaand verkeer, en kan de politie beboeten.

De plaatsvind gebeurt in de wegberm en kan tot 2,5 maanden in beslag nemen. Later volgt de activatie door de politie, die ook verantwoordelijk is voor het beheer.