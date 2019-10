Bromfietser sterft na klap tegen slagboom RTZ

13 oktober 2019

10u00 1 Ham Een jonge bromfietser is zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een tragisch ongeval, aan de leveranciersuitgang van het tuincentrum Floralux in Ham. Het slachtoffer knalde op een gesloten slagboom.

Van het ongeval zijn er geen getuigen, maar een andere voorbijganger zag in de loop van de nacht wel plots het lichaam op de toegangsweg liggen. Hij sloeg meteen alarm bij de hulpdiensten. Een ambulance en een MUG team kwamen nog ter plaatse. Maar voor de jongeman kon geen hulp meer baten. Hij was al bezweken op de plaats van het ongeval. Alles wijst er op dat de bestuurder vanuit de Dijkstraat in Ham een zijstraat wilde nemen. Mogelijk heeft hij zich van locatie vergist, en is hij in het donker per ongeluk op de leveranciersuitgang terecht gekomen. De lokale politie Beringen, Ham en Tessenderlo kwam ter plaatse voor een onderzoek.