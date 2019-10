AWV vernieuwt op- en afritten E313 BVDH

01 oktober 2019

Vanaf woensdagavond vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende twee nachten enkele op- en afritten van het complex 25 ‘Ham’ aan de E313. Zo verhoogt het rijcomfort en de veiligheid voor de weggebruiker. Aan de afrit richting Antwerpen wordt ter hoogte van de rotonde ook een betonplaat hersteld. Tijdens de uitvoering worden maximaal twee op- of afritten per nacht afgesloten voor verkeer van 20 uur tot 06 uur. Er worden telkens omleidingen aangegeven via het dichtstbijzijnde op- en afrittencomplex en de gewestwegen in de omgeving. Op een later tijdstip volgt een derde nacht werk, bij betere weersomstandigheden.