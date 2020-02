21-jarige man belemmert scheepvaartverkeer op Albertkanaal: 4 maanden cel met uitstel Birger Vandael

13 februari 2020

Een 21-jarige man was op 15 juli 2017 samen met enkele vrienden aan het ‘chillen’ onder de ‘Verloren Brug’ in Ham, toen hij besloot een metalen kooi met materiaal te water te laten. In de kooi zaten onder meer verkeershekken, een verbodsbord voor fietsers en een signalisatielamp. Een schipper zag de feiten gebeuren en kon de dader aanduiden. De jongeman uit Antwerpen krijgt nu een celstraf van vier maanden met uitstel en een boete van 800 euro. Aanvankelijk werd geprobeerd hem via strafbemiddeling te straffen, maar toen hij niet bekende, volgde een dagvaarding.