“Toen ik voor het eerst in Ham kwam, zag ik meteen dat hier werk te doen was” Na negentien jaar burgemeesterschap: het grote afscheidsinterview van Dirk De Vis (71) Birger Vandael

26 december 2019

12u51 0 Ham Negentien jaar lang was Dirk De Vis (CD&V) één van de kleurrijkste burgemeesters in onze provincie. “De man van Melle” kwam in 1974 voor het eerst in de gemeente en stelde vast dat er werk aan de winkel was. Nu hij de sjerp zal doorgeven, is hij tevreden met het werk dat hij geleverd heeft. “Ik heb altijd mijn eigen mening gegeven, dat was zowel mijn zwakte als mijn sterkte. Moest ik opnieuw beginnen, ik zou alles juist hetzelfde doen!”

Dirk groeide op in Melle, een gemeente ten zuidoosten van Gent, in een gezin met tien kinderen. Hij zat vanaf zijn derde tot zijn elfde op internaat in Michelbeke en trok vervolgens naar het college van Melle en de universiteit van Gent. “Ik heb een gelukkige jeugd gehad met dank aan mijn ouders , broers en zussen”, herinnert hij zich. “Naast de school bestond mijn leven vooral uit de Chiro. Tot mijn 25ste was ik leider: lokalen bouwen, op kamp gaan, tochten maken, spelnamiddagen... ik deed het allemaal erg graag. Mijn vader was huisarts en deed aan politiek bij de Volksunie. Onbewust leerde ik zo mijn eerste lessen over politiek.”

Het Laatste Nieuws: “Hoe ben je dan uiteindelijk in Ham beland?”

De Vis: “Na mijn studies trad ik in dienst bij de Bank Van Brussel. Zoals wel vaker, was het ook voor mij de liefde die me in Limburg bracht. Ik leerde mijn vrouw kennen toen ze in haar laatste jaar farmacie zat. Ze zocht een plaats om haar eigen apotheek te openen. We hebben toen alle mogelijke locaties opgezocht en bekeken aan de hand van de voorwaarden.. De beslissing viel uiteindelijk op Ham, al heeft het zes jaar geduurd vooraleer alles geregeld was.”

Wat weet je nog van je eerste bezoek aan Ham?

Ik zag onmiddellijk dat Ham nog wat in te halen had . Ik schrok toch van de verouderde infrastructuur , het slechte wegennet, het ontbreken van fietspaden en van fatsoenlijke openbare verlichting . Ham was niet echt mee geëvolueerd . Toen zei ik al: hier wordt ik ooit burgemeester. Dat was een beetje om te lachen, maar het toonde wel aan dat er werk aan de winkel was. Ons huis is het eerste huis dat mijn broer als architect tekende. Er zit een knoop in de architectuur en ik vond niet gemakkelijke een aannemer de bouw op zich durfde nemen. Wij bezochten ook de toenmalige burgemeester, mevrouw Keersmaekers, die ons heel vriendelijk ontving. De hele week van de verhuis, juli 1980, regende het pijpenstelen . Er was nog geen verwarming in het huis en de vochtigheid zette alles onder de schimmel. Maar het huis werd een thuis en wij willen er niet meer weg.

Je wist je in geen tijd in te werken in het lokale verenigingsleven...

Ik werd snel opgenomen in het oudercomité van de wijkschool waar toen reeds twee van onze vier kinderen school liepen . Wij organiseerden allerlei activiteiten ter ondersteuning van de school en dat liep lekker. Toen er in de wijk een driedaagse op rollen werd georganiseerd , was een deelnemer onverwachts uitgevallen en vroeg men mij als vervanger .Dat viel best mee en ik werd lid van de wielertoeristen in Genendijk (de GWT) Ik hielp een fietstocht naar Lourdes organiseren waarover bij tijd en wijle nog altijd gesproken wordt .

Alle politieke partijen kwamen aan mijn deur Dirk De Vis was een gegeerd man in de politiek

De politieke partijen zagen dat ook en kwamen allemaal aan de deur. In 1994 achtte ik de tijd rijp voor een politiek mandaat. Ik koos voor de CD&V omdat ik van oordeel ben dat de basisideologie van die partij (de Christelijke naastenliefde) het meest kansen biedt om een samenleving op een beschaafde manier te organiseren . Meteen scoorde ik bijna 1.000 voorkeurstemmen, helaas belandden we toen in de oppositie.

Zes jaar later werd je burgemeester van Ham. Je zou de verkiezingswinst drie keer herhalen en was ook in 2018 de populairste politicus van het dorp. Daar zouden veel politici jaloers op zijn. Wat was jouw geheim?

Ik was lang de enige niet-Limburger die het in Limburg tot burgemeester schopte. Het voordeel was dat ik geen geschiedenis had. Ik kwam hier met een blanco achtergrond binnen . Ik had nog niemand tegen het hoofd gestoten. Na de eerste ambtstermijn wisten voor– en tegenstanders welk vlees zij in de kuip hadden en het merendeel van de Hammenaren vonden dat het goed was . Ik denk dat ik ook in Melle burgemeester had kunnen worden, maar het is anders gelopen. Mensen vragen me wel eens of ik terug naar Oost-Vlaanderen trek.... Dat zal niet gebeuren! Ik voel me Hammenaar en ze zullen me hier moeten buiten dragen.

Ze zullen me hier moeten buiten dragen Over zijn Oost-Vlaamse roots en zijn liefde voor Ham

Wat zijn de belangrijke verwezenlijkingen die je hebt doorgevoerd?

De meest zichtbare realisaties zijn ongetwijfeld het centrum van Kwaadmechelen en Nike. Wij hebben Kwaadmechelen een centrum gegeven door de renovatie van de gewestweg ,de bouw van een administratief centrum en de inrichting van het plein De Monade. Daarnaast heb ik Nike binnen gehaald. Dat heeft mij bloed, zweet en tranen gekost, want de onteigeningen waren een zware dobber. Vandaag werkt er 6.000 man bij Nike. Daar ben ik fier op.

Voor welke uitdagingen staan jouw opvolgers?

In de eerste plaats: de fusie. Toen ik daar tien jaar geleden over begon werd ik weggelachen ook in mijn partij. Nu willen ze er zelf allemaal werk van maken. De bestuurskracht van Ham is te klein. Wij hebben voor elke cruciale dienst maar één persoon en zo kunnen wij het besturen niet in eigen handen houden. Zelf heb ik altijd gekeken naar Tessenderlo, een gemeente met een gelijkaardig karakter als Ham. Ook Laakdal en Meerhout zijn opties. Dat ligt over de provinciegrens, maar moeilijk gaat ook. Leopoldsburg is te klein en Beringen is te groot. Ook de politiezones moeten fusioneren, gelukkig beseffen ze dat bij de provincietop ook.

Toen ik tien jaar geleden over een fusie begon, lachte ze mij uit. Nu willen ze het zelf Dirk De Vis kijkt vooral richting het westen

Door bepaalde inwoners werd je ‘de Sheriff van Ham’ genoemd. Het resultaat van enkele opvallende uitspraken en daden. Zo trok je eens met een Winchester uit 1873 naar een amokmaker. Blij met die koosnaam?

Ach, wij mogen al eens lachen hè. Het is eens iets anders en ik heb daar nooit van wakker gelegen. Weet je, mijn eigen mening is niet alleen mijn zwakte, maar ook mijn sterkte geweest. Ik ben niet grootgebracht in een CD&V-nest en ben ook niet door de CD&V naar voren geschoven. Ik heb het op eigen kracht gedaan en zo ben ik altijd een beetje buitenstaander geweest. Ik zeg wat ik zie en wat de mensen zien. De pers heeft mij destijds wel verrast door mijn reactie op de potloodventer, aan de overzijde het Albertkanaal, in een verkeerde context te plaatsen. Dan vind ik mijn gele bestelwagen, waarmee ik in de gracht reed, een mooier symbool van mijn dienstvaardigheid.

Je lijkt me niet iemand die gemaakt is voor de politieke correctheid waar we nu in leven. Neem nu de Sinterklaaskwestie...

(onderbreekt): Ik ben al 40 jaar lang Sinterklaas en mijn pieten zijn zo zwart mogelijk! Denk je dat kleurlingen minder snel naar mij komen ? Totaal niet, iedereen doet vrolijk mee aan deze traditie. Het is een totaal misplaatste kwestie .

Je was graag nog wat langer burgemeester geweest?

Klopt.. Ik wou mijn partijleden nog wat bescherming bieden tegen de toekomst. Zij vonden dat niet nodig en zullen het nu zelf moeten waarmaken. Mijn politieke verhaal is afgesloten . Indien men mij dat vraagt wil ik wel vrij en ongebonden deel uitmaken van de Gecoro en de milieuraad , ik heb onderwijl toch wat expertise opgebouwd. Mijn kinderen moeten niet in mijn voetsporen treden. Familiale opvolging in de politiek is niet gezond. Politiek is geen familiebedrijf. Als ‘kind van’ begin je al met een reeks vooroordelen en sleep je alle fouten van jouw ouders mee.

Wat ga je nu met jouw tijd doen?

Ik blijf werken als advocaat en ik moet nog wat tijd inhalen met de familie. Dat heb ik beloofd (grinnikt). Met vier kinderen en tien kleinkinderen zal ik wel even zoet zijn. Hopelijk kan ik ook nog actief zijn voor het Centrum van Religieus Erfgoed. Ik wil mij ook bezighouden met natuurbeheer. Ik vind het klimaat erg belangrijk! De politiek heeft dat nog altijd niet begrepen. .Mijn droom om ooit naar Nieuw-Zeeland of Australië te gaan heb ik begraven. Die reis is zo vervuilend dat ik mijn ecologische voetafdruk nooit meer in orde zou krijgen.

Ik droom van een zeiltocht met mijn zoon over de Atlantische Oceaan Dirk heeft nog veel plannen

Heb je nog andere dromen?

Ik zou graag nog een keer de Atlantische Oceaan overzeilen met mijn zoon .Vroeger droomde ik nog van een marathon maar dat wordt mij afgeraden. Een zeiltocht is wel nog een haalbare kaart Ik volg alvast zeillessen.

Ik heb de indruk dat hier een tevreden man zit?

Absoluut. Kijk... (grabbelt in zijn kast), deze week nog kreeg ik van het personeel een boek rond negentien jaar Dirk De Vis. Dat doet deugd , dat is een enorme blijk van appreciatie. Beter dan wie ook , kunnen de medewerkers een burgemeester evalueren . Ik werd uitgezwaaid door 170 medewerkers , een ontroerend en onvergetelijk afscheidsfeest.. Ik kreeg zelfs een uitnodiging voor een voorstelling van Ivo Van Hove , onze eerste ereburger. Ik kan met tevredenheid en met de glimlach mijn politieke carrière afsluiten.