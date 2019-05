“Tijd voor een nieuwe stuurman bij CD&V”: burgemeester van Ham en partijgenoot haalt hard uit naar Wouter Beke Birger Vandael

26 mei 2019

21u52 2 Ham De opmars van het Vlaams Belang ging ook in Limburg massaal over de tong. Eén van de gemeenten waarin de partij uit het niets de grootste wordt, is Ham. Burgemeester Dirk De Vis (CD&V) legt zich neer bij de sterkte van de concurrent. Hij vindt het tijd om het cordon sanitaire te verbreken en pleit meteen voor een nieuwe partijvoorzitter in plaats van Wouter Beke: “Een goede denker is niet per se een goede stuurman.”

De Vis is niet verlegen om zijn mening te geven. Hij geeft meteen toe dat zijn partij opnieuw een verliezer is: “We verliezen zeker niet het zwaarst, maar het is wel altijd een beetje minder en dat ben ik beu. Het tij mag wel eens keren. Ook in Ham en in buurgemeente Leopoldsburg wordt Vlaams Belang de grootste partij en ik zie eenzelfde evolutie in de rest van Vlaanderen. Blijkbaar hechten de mensen toch veel waarde aan de dingen waar het Vlaams Belang voor staat. Dus ik vind dat we hen maar moeten laten besturen. Als zij de tweede grootste partij worden, hebben ze daar recht op.”

Geen revolutie

Volgens De Vis zou het Vlaams Belang in de meerderheid geen revolutie zijn. “Toch niet in de mate dat mensen dat verwachten. De partij is niet zo rechts als het lijkt. Veel mensen hebben een verlaten gevoel en stemmen op hen uit noodzaak en omdat ze het gevoel hebben dat ze achterlopen op de welvaart. De partij heeft socio-economisch helemaal geen rechts beleid voor ogen.”

Volgens De Vis werden de mensen de afgelopen periode voor de verkeerde zaken bang gemaakt. “Iedereen beefde voor migratie, maar als je gaat berekenen wat ons dat kost, is dat ‘peanuts’. Ook in mijn gemeente is het budget voor migratie verwaarloosbaar. Het echte probleem ligt ecologisch. De voorspelde rampspoed bedreigt ons. Helaas hebben mensen egoïstisch gestemd en niet aan de kinderen gedacht.”

Te pletter varen

De burgemeester van Ham vindt dat de partij geen duidelijke standpunten had omtrent migratie, mobiliteit en ecologie. “Op die manier varen we te pletter. Ik heb Wouter (Beke, red.) graag, maar hij is geen goede stuurman. We hebben niet de vooruitgang gemaakt die we verwachtten. Hij voelt niet goed aan vanwaar de wind komt en het is niet omdat hij een goede denker is, dat hij ook een goede voorzitter is.”

Volgens partijvoorzitter Wouter Beke (CD&V) heeft iedereen het gewicht van het migratiepact onderschat, maar hij ziet in CD&V geen bondgenoot voor Vlaams Belang. Over zijn positie als voorzitter wou hij nog niet te veel zeggen. Hij kaatste de opmerking van De Vis terug door te stellen dat ook Ham een nieuwe stuurman zal krijgen. De Vis stopt immers eind dit jaar als burgemeester en wordt opgevolgd door partijgenoot Marc Heselmans. Limburgs lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Lode Ceyssens benadrukt dat de positie van Beke niet ter discussie staat. “Ook al worden we niet vrolijk van de resultaten", laat hij optekenen.