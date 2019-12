‘Hart voor mama’s’ deelt geboorteboxen uit aan kansarme moeders BVDH

04 december 2019

In de gemeente Ham start vzw ‘Hart voor mama’s’ met het bezorgen van geboorteboxen aan kansarme moeders, die pas bevallen zijn. Deze vorm van steun verloopt in samenwerking met het OCMW: zij verwijzen jonge Hamse mama’s door. In deze boxen zitten babykleding, spulletjes en producten die noodzakelijk zijn voor een goede verzorging van het kindje. “We willen onze dankbaarheid betuigen voor het prachtige werk dat de vzw verzet ten voordele van mensen in kansarmoede”, onderstreept schepen van de Sociale Dienst Stefanie Engelen (Open Vld).