‘Blokbar’ vanaf maandag van start BVDH

24 mei 2019

10u57 2

De gemeente ondersteunt vanaf dit jaar studenten die samen willen studeren. Dit gegeven is immers steeds populairder tijdens de examenperiode. “Vorig jaar gingen jongeren spontaan samen studeren”, licht schepen van Jeugd Nico Engelen (Open Vld) toe. “Dat gebeurde onder de naam ‘Blokbar’ in Jeugdhuis De Stip. Dit jaar zullen we hen helpen door extra plaatsen te creëren in Stip en in de bibliotheek. We voorzien naast de ruimte ook wifi, water, koffie en/of thee en vers fruit. Zo worden onze studenten gezonde geesten in een gezond lichaam.”