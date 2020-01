Zwitserse topmuzikant brengt album uit met muziek van de beroemdste Hallenaar Bart Kerckhoven

31 januari 2020

12u19 1 Halle De Zwitserse cellist Constantin Macherel gaf deze week een optreden in Halle. Dat had alles te maken met het feit dat hij zijn versie van Souvenir de Spa van Adrien François Servais uitbracht op cd.

Bij de vzw Servais, die de nagedachtenis van de Halse cellist en componist levendig houdt, zijn ze trots dat een topmuzikant als Macherel voor werk van Servais koos. “Hij wordt intussen internationaal gewaardeerd als solist en componist”, aldus Peter François van de vzw Servais. “Op zijn achtentwintigste bracht Constantin zijn debuut-cd uit bij het Zwitserse label Claves Records. Voor die cd ‘Virtuoso Music for Cello’ koos hij muziek van Auguste Franchomme, Luigi Boccherini, Gioaccino Rossini en Servais. Servais’ Souvenir de Spa vindt hij een aartsmoeilijk maar prachtig stuk, en Servais een genereuze componist.”

Met steun van de Zwitserse regering kwam Constantin naar België om zijn cd voor te stellen. Hij gaf twee geslaagde concerten in Gent op 24 januari en in Servais’ thuisstad Halle op 26 januari. Telkens werd hij begeleid door de musici van het Belgische Sonoro Quartet. Op 29 en 30 januari hernamen ze het programma in het Zwitserse Lausanne, de thuisbasis van Constantin. “De cd ‘Virtuoso Music for Cello’ kreeg internationaal al lovende kritieken, onder meer in het gerenommeerde tijdschrift ‘Diapason’”, aldus François nog.

De cd is onder meer verkrijgbaar via de vzw Servais. Meer info op www.servais-vzw.org.