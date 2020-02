Zwitsers, Duitsers en Fransen verwacht op internationale stage karate-do in Halle Bart Kerckhoven

06 februari 2020

Het Budo Research Centrum (BRC) Halle organiseert dit weekend een internationale stage karate-do. De club verwacht zeventig deelnemers. Een groot deel is lid van de club maar ook mensen uit Frankrijk, Duitsland en Zwitserland nemen deel. Het Budo Research Centrum werd opgericht in 1987 onder impuls van Alex Hauwaert, een expert zevende Dan karatedo en kobudo en gediplomeerd lesgever Tai chi. Het centrum behoort tot het internationale ‘Centre de Recherche Budo – Institut Tengu’. Er wordt karate-do, kobudo en tai chi beoefend. Na de start in 1987 met karate-do werd in september 1991 een afdeling Tai Chi opgericht. Sinds september 1995 wordt ook karatedo voor kinderen onderwezen. Sinds 2011 is BRC Halle ook toegetreden tot vzw Sporta en erkent door Sport Vlaanderen. Op dit ogenblik telt de club meer dan 130 leden.