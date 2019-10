Zwembadhulpje kust 3-jarig meisje op mond: celstraf met uitstel gevorderd WHW

17 oktober 2019

15u24 8 Halle Een dertiger uit Halle riskeert 18 maanden cel met uitstel voor het aanranden van een driejarig meisje. “Hij kuste haar meermaals op de mond”, aldus het parket. De verdediging benadrukt dat hij nooit foute bedoelingen had. “Hij is gewoon een joviale, graag geziene man.”

Tot 2017 was N.F. werkzaam in de Sportoase te Halle. Daar zou hij meermaals over de schreef gegaan zijn. “Hij heeft tot drie maal toe een meisje van 3 jaar oud lastiggevallen”, aldus de procureur. In februari 2017 zou hij een 3-jarig meisje benaderd hebben en op de mond gekust hebben. Toen haar vader hem hierop aansprak zei hij dat het per toeval gebeurde. “Ze draaide haar wang net om toen ik een kusje gaf”, was zijn uitleg. In mei trachtte hij haar opnieuw te benaderen. Een maand later verloor haar papa haar even uit het oog bij de douches waarna hij N.F. haar opnieuw een kus op de mond zag geven. Hierop stapte hij naar de directie en werd de man ontslagen. Ook werd een onderzoek ingesteld. “Ik ken dat meisje. Ze komt hier vaak met haar papa. ‘Mijn prinses’ noem ik ze. Ik til haar soms eens op om een kus op de wang te geven”, sprak hij in zijn verhoor door de politie.

Begeleiding

Daarnaast zou hij volgens het parket eind 2016 een vrouw bij de borst hebben gegrepen in de kleedkamer. Pas toen haar vriend binnenkwam zou hij hiermee gestopt zijn. “Daar herinner ik me niets van. Dat zou ik nooit doen”, ontkende hij deze betichting voor de rechter. “Dergelijk gedrag kan niet door de beugel”, aldus het parket, dat 18 maanden cel vorderde. Als probatievoorwaarde werd voorgesteld dat hij zich zou laten begeleiden voor zijn probleem.

“Hóógstens storend gedrag”

De verdediging was het hier niet mee eens. “De feiten worden hier wel heel eenzijdig voorgesteld. Dat beweerde kleedkamerincident ontkent hij resoluut. De feiten met het meisje van 3 moeten gekaderd worden. N. is een uiterst vriendelijke, open man. Iedereen had hem graag in de Sportoase. Pakte hij soms eens iemand vast? Ja. Gaf hij kindjes die hij kende omdat ze er vaak kwamen wel eens een knuffel of kus? Ja. Zo is hij. Is hij een pedofiel? Absoluut niet”, aldus zijn advocaat. “Dit was geen grensoverschrijdend gedrag, hoogstens storend gedrag. Hij heeft nooit een kind aan het toezicht van de ouders willen onttrekken. Hij heeft nooit een kus gegeven ‘in het geheim’.” Volgens de verdediging is de man al zwaar genoeg gestraft. “Hij is zijn job, die hij enorm graag deed, kwijtgeraakt en moet nu voor de rechter verschijnen. We vragen de vrijspraak en ondergeschikt de opschorting.” Uitspraak op 21 november.