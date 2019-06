Zwembad Hallebad open tot middernacht: “Extra verfrissing tijdens deze extreem warme dagen” Bart Kerckhoven

26 juni 2019

Sportoase Hallebad op Nederhem in Halle is donderdagavond uitzonderlijk open tot middernacht voor een zogenaamde ‘Midnightswimming’. “Sportoase biedt zo graag alle klanten en bezoekers de mogelijkheid om bij deze extreme warme dag- en avondtemperaturen extra verfrissing te zoeken in een aangename omgeving”, klinkt het bij Sportoase. “Speciaal voor deze avond lanceren we ook een ‘nachttarief’ voor wie na het gebruikelijke sluitingsuur van 21.30 uur komt zwemmen.Iedereen is alvast welkom voor een frisse duik, in een sfeervol verlichte en unieke omgeving met aangepaste muziek. Ideaal dus na die lastige examens.”