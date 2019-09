Zwarte pensen van Slagerij Pieters verkozen tot Het Streekproduct 2019 Michiel Elinckx

18 september 2019

06u00 0 Halle De zwarte pensen van Slagerij Pieters uit Halle zijn verkozen tot Het Streekproduct 2019. De Halse pensen kregen meer stemmen dan de bloedworsten uit de Denderstreek en de Halse krotten.

Het Laatste Nieuws ging de voorbije twee weken op zoek naar hét streekproduct van het Pajottenland. Zeven streekproducten gingen de strijd aan en op het einde wonnen de zwarte pensen van Slagerij Pieters met een overduidelijk verschil. “Dit hadden we écht niet verwacht”, zegt zaakvoerder Luk Pieters. “We hadden eerlijk gezegd de strijd al opgegeven. De affiche was net van onze vitrine verdwenen, toen we telefoon kregen van Het Laatste Nieuws. Dat onze pensen verkozen werden tot hét streekproduct van het Pajottenland, doet ons enorm veel deugd.”

Klanten uit Gent

Via sociale media voerde Slagerij Pieters campagne om zoveel mogelijk stemmen binnen te rijven. De reportage in de krant viel alvast in de smaak van heel wat lezers. “Vorige week ontvingen we zelfs klanten uit Gent, die helemaal naar Halle kwamen om onze pensen te proeven”, vertelt Luk. “Ze stonden helaas om 8 uur voor onze deur. De pensen zijn meestal pas klaar na de middag. Maar je merkt dat de wedstrijd onze zaak naamsbekendheid geeft over heel Vlaanderen. De laatste tijd komen er heel wat klanten over de vloer die we nog nooit gezien hebben.”

Hoofdprijs

Slagerij Pieters stoot nu door naar de finale, waar de pensen strijden tegen de winnaars uit andere regio’s. “Hopelijk zullen onze klanten hun steentje weer bijdragen en opnieuw massaal hun stem uitbrengen. Er wordt over gepraat, iedereen was nieuwsgierig naar de uitslag. We gaan ons best doen om de hoofdprijs naar Halle te halen.”

Tweede stemronde

In de tweede stemfase van Het Streekproduct 2019 nemen 16 regionale winnaars het nationaal tegen elkaar op. Van woensdag 18 september tot donderdag 26 september kan je in de HLN-app stemmen op het streekproduct dat volgens jou de titel Het Streekproduct 2019 verdient. Op zaterdag 28 september maken wij de winnaar bekend in Het Laatste Nieuws, op HLN.be en in de HLN-app.