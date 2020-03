Zusters-begijnen streamen misviering: “We bidden dubbel zoveel voor iedereen” Bart Kerckhoven

13 maart 2020

15u37 40 Halle De zusters-begijnen Sacramentinen in Halle streamen de komende tijd de Heilige Mis via internet. Zo passen ze zich aan de verstrengde coronamaatregelen aan. “We bidden ook dubbel zoveel voor iedereen”, zegt zuster Angela.

Ook in de kleine kapel van het begijnhof op de Cypriaan Verhavertstraat mogen geen publieke diensten meer doorgaan en dus namen de begijnen zelf enkele maatregelen. “Donderdag hebben we al beperkt een mis uitgezonden via Facebook, maar het is vrijdag de bedoeling om dat wat beter te doen en ook te streamen via de site. Zo kan de mis om 19.30 uur uitgezonden worden. We hopen dat veel mensen met ons meebidden, want geen enkel gebed gaat verloren.”

Bij de zusters-begijnen worden momenteel ook noveenvieringen georganiseerd voor Sint-Jozef. Die gaan dus door achter gesloten deuren. “Die vieringen lopen tot 19 april”, zegt zuster Angela. “Hij is ook de patroonheilige van ons land. Een gebed aan hem richten kan iedereen helpen. Wij zelf bidden alvast twee keer zoveel en vuriger dan ooit in de hoop dat we een lichtpuntje in de duisternis kunnen zijn.”

De grote kapel van het begijnhof blijft wel elke dag geopend van 9 uur tot 18 uur voor persoonlijk gebed. De zusters-begijnen vragen wel dat iedereen ver genoeg van elkaar gaat zitten. “Ik heb al enkele nieuwe gezichten gezien”, zegt zuster Angela. “Dat zijn dan toch mensen die naar hun geloof teruggrijpen in moeilijke tijden. Zo worden misschien enkele mensen teruggeleid naar Jezus.”

Donderdagavond werd al een eerste viering gestreamd: