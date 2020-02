Zusters-begijnen halen relikwie van Moeder Teresa naar Halle Bart Kerckhoven

05 februari 2020

De zusters-begijnen Sacramentinen halen opnieuw een relikwie van een bekende heilige naar Halle. Dit keer zal een relikwie te bewonderen zijn van de Heilige Moeder Teresa van Calcutta die de Missionarissen van Naastenliefde stichtte en de Nobelprijs voor de vrede won. In 1997 overleed ze en in 2016 werd ze heilig verklaard. Dat het relikwie naar Halle komt is niet toevallig. “Het is voor ons een grote gebeurtenis. Zuster Marie-Angela is ooit nog een zuster van Moeder Teresa geweest als lid van de Missionarissen van de Naastenliefde en heeft met de heilige nog persoonlijk gewerkt. Haar eerbied voor Moeder Teresa is nog steeds heel groot”, laten de zusters-begijnen weten.

Vorig jaar werd al eens een gebedsweek georganiseerd door de zusters-begijnen met de bloedrelikwie van Paus Johannes Paulus II. De zusters waren toen verrast door de grote toeloop want meer dan duizend mensen uit heel België zakten af naar de kapel in de Cypriaan Verhavertstraat.

Het relikwie van Moeder Teresa wordt opnieuw in het kader van een noveen verwelkomd. Tijdens dat noveen wordt er negen dagen lang gebeden. De relikwie wordt plechtig ingehaald op zaterdag 8 februari en zal tot zondag 16 februari voor het grote publiek toegankelijk blijven. Er zijn elke dag drie extra Heilige Missen: om 9 uur, 15 uur en 19 uur. De zusters organiseren ook een dagelijkse Aanbidding van de Heilige Eucharistie en een rozenkrans om 14 uur. “De kapel blijft de hele dag ononderbroken open voor hen die graag in stilte wat aan Moeder Teresa komen vragen”, laten de Sacramentinen nog weten.