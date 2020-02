Exclusief voor abonnees Zoveelste wapenfeit voor Anthony B. (24): Jongeman die Priscilla Sergeant de dood inpestte nu verdacht van diefstal 96.000 euro van gehandicapte man En er komen nog zaken, meldt procureur WHW

17 februari 2020

14u35 22 Halle Anthony B.(24) uit Huizingen dreigt opnieuw veroordeeld te worden. Volgens het parket stal hij maar liefst 96.000 euro van een gehandicapte kennis. De voorbije maanden werd B. al verschillende malen veroordeeld. “En er komen nog zaken aan”, waarschuwde de procureur.

B. blijft de rechtszaken aan elkaar rijgen. Al heel zijn leven is de jongeman op het foute pad. Al in 2012, toen hij 16 was, was hij betrokken bij de dood van Priscilla Sergeant, die hij samen met een toen 12-jarige vriend en een meerderjarige man de dood in pestte. De laatste maanden volgen rechtszaken over zinloos geweld en winkeldiefstallen zich in sneltempo op. De feiten waarvoor hij maandagochtend werd vervolgd zijn zelfs voor zijn doen uiterst schaamteloos.

