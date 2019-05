Zoon Paul Severs brengt muzikaal eerbetoon aan overleden zanger: “Mijn vader verdient deze hulde” Bart Kerckhoven

27 mei 2019

21u05 36 Halle De zoon van Paul Severs pikt de draad op van het leven na het overlijden van de bekende zanger begin april. Producer Christophe doet dat met een muzikaal eerbetoon aan zijn vader dat ingezongen werd door zangeres Nina Butera (15). “Dit was voor mij de moeilijkste periode uit mijn leven”, zegt Christophe. “Door ‘Terug Bij Mij’ af te werken kon ik zijn dood beter verwerken.”

De eerste teksten voor het liedje ‘Terug Bij Mij’ werden twee jaar geleden al geschreven, maar het nummer werd pas afgewerkt na het overlijden van Paul Severs begin vorige maand. “Ik heb diep gezeten”, zegt Christophe Severs. “Dit was voor mij de moeilijkste periode uit mijn leven. Maar ook ik moet verder gaan. Muziek maken is mijn leven en dus doe ik dat. Ik wilde mijn vader eren met een nummer en zo viel de puzzel in mekaar toen ik ‘Terug Bij Mij’ afwerkte. Ik werkte aan het nummer met songschrijver Nico Westelinck. Mijn vader wordt niet expliciet vernoemd in het liedje en alleen wie me kent, weet dat er verwijzingen naar hem in zitten. Ik wilde het ook niet uitspelen. Het laatste wat ik zelf wil, is dat mensen denken dat ik op de kap van mijn vader een hit wil scoren. Ik vind vooral dat hij dat eerbetoon verdient.”

Of het een hit wordt of een flop maakt mij niet uit. Ik wou een goed nummer maken en dat is gelukt. Nina is tevreden, wij zijn tevreden en ook mijn moeder is blij Christophe Severs

De vijftienjarige Nina Butera uit Sint-Pieters-Leeuw zong het nummer maandagavond live tijdens de voorstelling van de single in café Den Herberg in Buizingen. Ze werkt al een paar jaar samen met Christophe Severs en stond zo ook met Paul Severs ook op het podium. “Ik trad met hem nog op tijdens zijn verjaardagsshow”, vertelt ze. “Voor mij was zijn overlijden een grote schok. Paul was voor mij iemand waar ik veel van kon leren. Het is ook de eerste keer dat ik in mijn omgeving zo met een verlies geconfronteerd werd.”

Lied van hoop

Het is opvallend: ‘Terug Bij Mij’ is geen emotionele ballade geworden, maar wel een popnummer met een beat. “Toen mijn vader net overleden was, zat ik in de wagen en stond de radio aan”, vertelt Christophe Severs daarover. “Er speelde vrolijke muziek en het leven ging gewoon door. Vandaar dat ik geen droevig nummer wilde uitbrengen. Het is een lied van hoop geworden. Ik heb nog steeds verdriet om mijn vader en als ik dit lied hoor krijg ik het wel eens lastig, maar we moeten verder met ons leven. Ik hou de herinneringen aan mijn vader natuurlijk levend maar het mocht geen Paul Severs-nummer worden.”

Het nummer is nu uitgebracht en krijgt heel wat mediabelangstelling, maar Severs wou zelf vooral trots zijn op het eindresultaat. “Of het een hit wordt of een flop maakt mij eigenlijk niet uit”, bekent Severs. “Ik wou een goed nummer maken en dat is gelukt. Nina is tevreden, wij zijn tevreden en ook mijn moeder is blij met het resultaat. Daar was het mij vooral om te doen.”

Het liedje is intussen te vinden op iTunes en op Spotify.