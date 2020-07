Zomer in eigen stad: ’t Vondel organiseert coronaproof concertreeks Bart Kerckhoven

08 juli 2020

Geen Stroppenconcerten of andere muzikale evenementen deze zomer door het coronavirus maar dat betekent niet dat er helemaal niets te beleven is in Halle. Cultureel centrum ’t Vondel organiseert nu vrijdag 10 juli eerste ‘(AF)TRAP-concert. The Bony King of Nowhere en Pauwel treden op aan jeugdcentrum De Kazerne. Tickets kosten 5 euro en moeten besteld worden via de site van ’t Vondel. Om alle coronaregels te respecteren wordt het aantal toeschouwers beperkt tot vijftig. Mensen kunnen zich ook met hun bubbel inschrijven. De concerten vinden plaats aan de trappen van jeugdcentrum de Kazerne. De mensen van ’t Vondel vragen wel dat het publiek zelf een kussentje, een fles water en een mondmasker meebrengt. Ene week later staan De Rand en Mitxelena op het programma en op vrijdag 31 juli sluiten Roos Denayer en Emy de mini-concertreeks af.