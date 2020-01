Zo werd nieuwjaar gevierd in ’t Vondel: Scouts Sint-Rochus organiseren eerste feestje van 2020 Bart Kerckhoven

01 januari 2020

07u27 2

Het eerste grote feestje van 2020 vond vannacht plaats in cultureel centrum ’t Vondel in Halle. Doorheen de nacht zakten er een tweeduizendtal feestvierders af om er de overgang van oud naar nieuw te vieren. Vooral jongeren maken van de Nieuwjaarsfuif in ’t Vondel opnieuw een vaste afspraak. De JIN-afdeling van de Scouts van Sint-Rochus organiseerden het feest al voor de vijfde keer. Met de opbrengst wordt een deel van het buitenlands kamp van de afdeling bekostigd.